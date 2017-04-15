Kılıçdaroğlu, Kampanya Otobüsü Ile Kent Merkezinde Şehir Turu Attı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gölbaşı'na gelmesi Otobüsten inip vatandaşlarla kucaklaşması Otobüsüne binip yola devam etmesi Şehir turu atması Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları selamlaması El sallayan vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun eliyle kalp işareti yapması Ulus'ta ışıklarda durması...
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gölbaşı'na gelmesi
Otobüsten inip vatandaşlarla kucaklaşması
Otobüsüne binip yola devam etmesi
Şehir turu atması
Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları selamlaması
El sallayan vatandaşlar
Kılıçdaroğlu'nun eliyle kalp işareti yapması
Ulus'ta ışıklarda durması ve vatandaşları selamlaması
Kızılay'daki vatandaşlara hitap etmesi
Kızılay AVM önünde "Evet" kampanyası yürüten MHP teşkilatına selam vermesi
Bozkurt işareti yapan vatandaşlar
Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne binip gitmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya otobüsü ile kent merkezinde şehir turu attı.