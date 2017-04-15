- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gölbaşı'na gelmesi

Otobüsten inip vatandaşlarla kucaklaşması

Otobüsüne binip yola devam etmesi

Şehir turu atması

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları selamlaması

El sallayan vatandaşlar

Kılıçdaroğlu'nun eliyle kalp işareti yapması

Ulus'ta ışıklarda durması ve vatandaşları selamlaması

Kızılay'daki vatandaşlara hitap etmesi

Kızılay AVM önünde "Evet" kampanyası yürüten MHP teşkilatına selam vermesi

Bozkurt işareti yapan vatandaşlar

Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne binip gitmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanya otobüsü ile kent merkezinde şehir turu attı.