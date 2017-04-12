Kılıçdaroğlu: İstanbul'dan Yüzde 53 Hayır Çıkacak

Referanduma 4 gün kala partililere elindeki son anketten bahseden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonucunda İstanbul'dan 'hayır' çıkacağını söyledi: 'İSTANBUL'DA YÜZDE 53 HAYIR' 'Anketlere göre İstanbul'da en az yüzde 53 hayır var. İstanbullu'ya hayırlı olsun'...