Kılıçdaroğlu: İstanbul'da En Az Yüzde 53 Hayır Var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son anketlerin sonuçlarını açıklayarak, "İstanbul'da en az yüzde 53 hayır var. Hayırlı olsun" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇLİLERİYLE BULUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi. Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezi'nde düzenlene toplantıya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Milletvekilleri ve çok sayıda işçi katıldı.

''17 MİLYON HANEDE YOKSULLUK VAR''

Programda konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'deki işsizlik sorununa dikkat çekerek, "6.5 milyon işsizimiz var. 17 milyon hanede yoksulluk var. Bu sosyal devlet nerede. Anayasal güvence altına alınan ekonomik ve sosyal haklar tek adam rejimi ile bir kişiye devrediliyor. Bir kişi arzu ettiği zaman asgari ücreti dondurabilecek, arzu ettiği derneği sendikayı kapatabilecek. Sizin hakkınızı teslim etmek boynumuzun borcudur. Güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bütün kapıları sizin yüzünüze kapatanlara bir kez olsun çıkacaksınız 'hayır' diyeceksiniz. Bu sizin bir hak arama çığlığınız olacak" diye konuştu.

''HİÇBİR KISIR TARTIŞMANIN İÇİNE GİRMEYECEĞİM''

Anayasa değişikliğine değinen Kılıçdaroğlu, "Anayasa görüşmeleri yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda konuşulmuyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak. Elinizden alınacak hakları duyurmamak. Söz verdim karar verdim, 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim." şeklinde konuştu.

''KAÇ BAKAN OLACAĞINA BİR KİŞİ KARAR VERECEK''

Yeni anayasa paketi ile tüm yetkilerin bir kişiye verileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kaç bakan olacağına bir kişi karar verecek. O bakanların görevleri ne olacak bir kişi karar verecek, kaç başkan yardımcısı olacak bir kişi karar verecek. Parlamento tamamen devre dışı. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili bütün kararları ve kararnameleri çıkarmaya bir kişi yetkili olacak. Bir kişiye devleti teslim edeceğiz. Ne yapacağı onun takdirine bağlı. Bunu anlamakta zorlanıyorum. 'Yeni bir devlet kuracağız' diyorlar. Siz Türkiye Cumhuriyet Devletinden ne istiyorsunuz. Tarihimiz, kültürümüz, birikimimiz var. El ele kol kola mücadele ettik. Eksiğimiz olabilir, oturur düzeltiriz. Tarihimizi niye reddediyoruz. Rejimimizi niye değiştiriyoruz. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinden biri başkanlık sistemi ile yönetiliyor ABD başkanlık sistemiyle, diğerleri parlamenter sistemle. Dünyanın ek yoksul 20 ülkesi tamamı başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bize diyorlar ki '3. Lige inelim, 1. Ligde ne işimiz var'. Yoksul ülkelerle aynı rejimi benimseyelim diyorlar" ifadelerini kulandı.

''EN AZ YÜZDE 53 HAYIR VAR''

Konuşmasında anket sonuçlarını da açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İstanbul'da en az yüzde 53 hayır var. Hayırlı olsun. Korkuyorlar baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, para harcasınlar, yeri göğü 'evet' ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetini bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur. Bunun bir kişi ile de ilgisi yoktur, tamamen demokrasi ile ilgili bir olaydır. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatırız"