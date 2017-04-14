Kılıçdaroğlu " İki Gün Var, Oturalım Konuşalım Medeni İnsanlar Gibi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da STK temsilcileriyle biraraya geldi.



Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Son iki günde yapacağımız bütün çalışmalarda anayasa değişikliği konusunda düşüncesi yeteri kadar olgunlaşmamış vatandaşlarımıza sabırla ama sabırla anayasa değişikliğinin Türkiye'ye neler getireceğini anlatmamız lazım" dedi.



"NASIL BİR RAZELETTİR BU, NASIL BİR REZALETTİR?"



Kemal Kılıçdaroğlu, "Milleti kendi meclisine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bir daha söylüyorum, Türkiye'de milleti kendi meclisine sahip çıkmaya davet ediyorum, kendi oyuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Nasıl bir rezalettir bu, nasıl bir rezalettir? Oy vereceğim, milletvekili göndereceğim bu milletvekili hiç bir şey yapamayacak. Niye gönderiyoruz biz?" diye konuştu.



"12 EYLÜL'DEN NE FARKI VAR?"



Kılıçdaroğlu, "Nasıl bir atmosfer içinde anayasa değişikliğini yapıyoruz? Nasıl bir atmosfer içinde? Valisi baskı yapar, kaymakamı baskı yapar, genel müdürü baskı yapar, müsteşarı baskı yapar, siyasileri baskı yapar, herkes baskı yapar. Üniversitesi konuşamaz, iş adamı konuşamaz, hukuk fakülteleri konuşamaz, işçi sendikaları, iş veren sendikaları konuşamaz, düşüncelerini açıklayamaz. Böyle anayasa değişikliği mi olur? 12 Eylül'den ne farkı var? Ne farkı var 12 Eylül darbe döneminden?" şeklinde konuştu.



"GELMEYECEKLERİNİ BENDE BİLİYORUM, GELEMEZLER ZATEN"



Kılıçdaroğlu, "Doğruyu söylemiyorsak buyurun gelin sizin televizyon kanallarında oturalım tartışalım medeni insanlar gibi. O çağrıyı da yaptım. Yine yapıyorum iki gün var, oturalım konuşalım medeni insanlar gibi. Kim doğruyu söylüyor, kim söylemiyor. Gelmeyeceklerini ben de biliyorum, gelemezler zaten. Onlar da biliyorlar ki biz doğruları söylüyoruz. Ama sadece benim söylemem yetmiyor. Hep beraber söylememiz lazım. Bu bayrak sadece benim değil, hepimizin bayrağı. Bu vatan sadece benim değil hepimizin vatanı" dedi.



- İstanbul