Kılıçdaroğlu İçin Yoğun Güvenlik Önlemi

TEKİRDAĞ (İHA) – Bir dizi açılış ve temel atma programı için Tekirdağ'a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alındı.



Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı otelde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otelde bekleyen polis ekipleri, girişte üst araması yaparken polis özel harekat ekipleri de otelin önünde hazırda bekledi. Beraberinde belediye başkanları ve partililerle birlikte otelden ayrılan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gitti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu için yol boyunca da yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun tahsis edilen zırhlı aracın işlemleri tamamlanmadığından Tekirdağ'a VİP aracıyla geldiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ