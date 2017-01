Kılıçdaroğlu: "Hep Birlikte Teröre Karşı Çıkmak Durumundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirterek, "Terör kimden gelirse, nereden gelirse gelsin, hangi amacı taşırsa taşın hep birlikte terör karşı çıkmak durumundayız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Terör olaylarının olmadığı neredeyse hiçbir ilin kalmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Her ilimizden, her ilçemizden terör şehitlerimiz var. İzmir'de yaşadık en son. İzmir, dün bir yürek halinde Elazığlı şehidini uğurladı. Elazığlılar sevdikleri insana gakkoş derler. O şehidimiz sadece Elazığ'ın değil, Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık, onu gazeteler de kahraman diye tanımladılar. Gerçekten de bir kahramandı, olaya zamanında müdahale edip canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi. Bir başka vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör kimden gelirse, nereden gelirse gelsin, hangi amacı taşırsa taşın hep birlikte terör karşı çıkmak durumundayız. İnsanlık suçu olarak görüyoruz ve karşı çıkıyoruz. Teröre karşı durmak hepimizin namus, insanlık, vatan borcudur. Biz bunu söylüyoruz hükümet de söylüyor bunu, haksızlık etmeyelim, diğer partiler de söylüyorlar. Teröre karşıyız diyorlar. Teröre karşı çıkmak hepimizin görevi. Bu ülkede yaşamak istiyorsak, barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bizim özel ve kişisel bir hesabımız yok. Hep birlikte farklı düşüncelerde olsak bile biraraya gelip konuşabilelim. Terörle mücadelede birinci aktör hükümettir. İstihbarat ondadır. Silahlı kuvvetler onların emrindedir. Terörle mücadele onlar yapacaklar. Her terörle mücadele sonunda veya her terör eyleminden sonra biz hep şunu söyledik, terörle mücadele sıkıştığınız bir alan var mı? Düşünüp de çıkaramadığınız bir yasa var mı? Gelirler türlü desteği veririz, yeter ki terörü sonlandırın" ifadelerini kullandı.



"Terörden hepimiz mağduruz ama terörle mücadele, birikimle doğru teşhis koymakla yapılır" diyen Kılıçdaroğlu, "Aldım elime silahı terörle mücadele edeceğim. Bu olmuyor. Bugün geldiğimiz noktada 2015 yılında Türkiye teröre teslim edilmiştir, terör örgütlerine teslim edilmiştir. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Bir daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum, 15 yıllık iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmiştir. PKK, terör örgütüyle masaya oturan kim? Şehir içinde kamyonun üzerinden kalaşnikof silahlar dağıtılırken güvenlik güçleri müdahale etmek istiyorlar. 290 kez güvenlik güçleri PKK elemanlarına müdahale etmek istiyorlar. Hayır müdahale edemezsiniz diyorlar. Açık ve net söylüyorum Doğu ve Güneydoğu, arkasından batı teröre teslim edildi.



Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:



"FETÖ, devletin en duyarlı dairelerine birimlerine bu terör örgütü mensuplarını kim yerleştirdi. Bunların tayinini kim çıkardı. Eski HSYK başkanı ifade veriyor, Yargıtay'a 110 FETÖ üyesini atamamızı hükümet istedi diyor. Ne oluyor bu? Türkiye'yi terör örgütüne teslim etmek demektir. FETÖ'cü emniyet müdürleri, onların tayinini CHP mi yaptı? Siz yaptınız. Şimdi koro halinde CHP'yi suçluyorlar. Sadece IŞİD mi, FETÖ mü, PKK mı? Hayır." - ANKARA