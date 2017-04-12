Kılıçdaroğlu: "(Hayati Yazıcı) Uçakta Zaten Beraberdik. Özel Bir Açıklama Yapmasına Gerek Yok Ki"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece aynı uçakta olduklarına ilişkin değerlendirmesi için, "Uçakta zaten beraberdik.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece aynı uçakta olduklarına ilişkin değerlendirmesi için, "Uçakta zaten beraberdik." dedi.
Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçileriyle Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantı başlamadan önce Kılıçdaroğlu'nu, kültür merkezinin giriş kapısında geri dönüşüm işçileri karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çöp toplayan arabalarıyla bekleyen ve "Geri dönüşüm hakkı için hayır", "Özgürlük sokaklarda", "Geleceğim için hayır', "Bölünmeye hayır", "Teröre hayır" ve "Hayırda alın teri var" sloganlarının yazılı olduğu dövizleri taşıyan işçilerle tokalaştı.
Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın, "Darbe gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçaktaydık" şeklindeki sözlerini hatırlatıp soru soran gazetecilere Kılıçdaroğlu, "Uçakta zaten beraberdik. Yani özel bir açıklama yapmasına gerek yok ki." cevabını verdi.