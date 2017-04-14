Kılıçdaroğlu Halk Tv Canlı Yayınında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin oy tahminini "hayır" lehine yüzde 53 civarı olarak açıklayarak, "Sandığa gidiş oranı ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark 'hayır' lehine o kadar büyümüş olur." dedi.



Halk TV'de canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanıldığı sürece 'hayır' çıkacağını söyledi.



Bir anayasa değişikliği referandum unun herkesi ilgilendirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "tek adam" rejimi ile parlamenter demokratik bir rejim arasında tercih edileceğini kaydetti.



Parlamenter demokratik rejimin savunulduğu ve bunun "hayır"la pekiştirildiği sürece dünyada Türkiye'nin itibarının artacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bütün baskılara karşın halk demokrasiden yana tavrını koydu algısını bütün dünyaya yerleştirmiş olacağız. Bu bizim açımızdan, kendi kültürümüz açısından, dünyaya bakış açısından da son derece önemli. Gidilip oy kullanılması gerçekten de bu işin anahtar noktası, kilit noktası." diye konuştu.



"En son gelen tahmin 53 civarında"



Halk oylamasına ilişkin oy tahmininin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "En son gelen tahmin 53 civarında, bizim 'hayır' oyu olacağı yönünde bir tablo var. Bunun içinde şeyler de var. Gizli oy dediğimiz, 'Acaba bu düşüncemi açıklarsam yani 'hayır' dersem başıma bir şey gelir mi?' diyen kitle de var. Onların önemli bir kısmı zaten 'hayır'dan yana tavır takılıyor. Sandığa gidiş oranı ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark 'hayır' lehine o kadar büyümüş olur." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, sandığa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Biz demokratik standartları sürekli geliştiren bir ülke olmak zorundayız. Bu ülkenin insanı 3. sınıf demokrasiye layık değil ki. Gelişmiş Batılı ülkelerde, uygar ülkelerde hangi demokratik kurallar varsa bizim için de geçerli. Neden biz 3. sınıf ülke demokrasisine sahip olalım? 3. ligin ülkesi olalım. Biz birinci ligde olmalıyız, güçlü olmalıyız, örnek olmalıyız, demokrasimiz gelişmeli. Güçlü bir ülke olduğumuz demokratik standartlarımızdan ortaya çıkmalı. Bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişikliğinin neden yapıldığının hala bilinmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bir anayasa değişikliği bir parti değil, bir kişi değil, bir kişi seçilmeyecek. Dolayısıyla gidip oy kullanırken anayasanın 18 maddesi ne getiriyor, ne götürüyor. Bunlar çok zor maddeler değil. Bunun vatandaşa maliyeti 187 trilyon lira. 187 trilyon lirayı emekliye verebilir, süt üreticisine verebilir, üzüm üreticisine verebilir, tarıma verebilir, esnafa verebilir. Neden bu para vatandaşın sırtına yük olarak getiriliyor. Makul bir ölçüsü şu ana kadar yok." dedi.



"Yargı siyaset iç içe geçmiş olur"



Cumhurbaşkanının tarafsızlığının ortadan kaldırıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı tarafsızsa yargıç atayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını atayabilir. Ama aynı zamanda bir partinin genel başkanı ise yargıç atayamaz. Atadığı zaman orada yargı siyaset iç içe geçmiş olur." şeklinde konuştu.



Bir partinin genel başkanının istese de tarafsız olamayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Programını, kendi partisinin ilkelerini savunmak zorundadır. Hangi gerekçeyle gelip parlamento da, 'Ben tarafsızlık üzerine, namusum üzerine ant içiyorum.' diye yemin edecek. Kendi içinde de çelişkileri olan bir düzenleme. Bunun da doğru olmadığını ifade ettik. Hangi gerekçeyle bunu yapıyorsunuz. Bunu da anlamış değiliz. Bir başka önemli nokta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başkomutanlık yetkisi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızsa Tük Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapabilir. Böyle bir kural bugünkü anayasada var. Eğer bir partinin genel başkanıysa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir partinin genel başkanı nasıl başkomutanlık yapacak. Bu doğru değil. Doğrudan doğruya siyaseti kışlaya sokmuş olacağız. Orduya siyaseti sokmak, adliyeye, yargıya siyaseti sokmak, camiye siyaseti sokmak ancak toplumu ayrıştırır. 15 Temmuz'da gördük. Ordunun önemli bir kısmı baktınız ki paralel devlet yapılanmasına teslim etmişsiniz. Bu tehlike biline biline hala bu uygulama getiriliyorsa bunun getireceği felaketin topluma anlatılması lazım."



Anayasa değişikliğinde eyalet sisteminin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şu cevabı verdi:



"Eyalet diye yazmaz zaten. Yazılan şu: Birden fazla ili kapsayan düzenleme yapabilir, diyor. Birden fazla ili kapsayan düzenleme nedir? Şöyle bir karar alabilir. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de bir kamu kuruluşu kurdurur ve üçünü birlikte kapsayan bir düzenleme hayata geçirdim diyebilir. Bir kararnameyle. Bu mümkün. Değiştiriyorsunuz çünkü anayasayı. Bakanlıkları, merkez ve taşra teşkilatını yeniden düzenleyebiliyor. Bu yetkisi var Cumhurbaşkanının. Böyle bir yetkiye sahip olacak. Zaten Şükrü Karatepe de bunu ifade etti. Sayın Bahçeli yeni keşfetmiş gibi görünüyor. Bu bilinen, bu parlamentoda, komisyonlarda defalarca dile getirildi, meydanlarda dile getirildi, anlatıldı. Bunların hepsi söylendi."



(Sürecek)