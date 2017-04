Kılıçdaroğlu: Hakimlerin Siyasal Görüşleri Olabilir Ama Vicdanı, Ahlakı Olmayan Hakim Olmaz Diye...

"DÜNE KADAR YOL ARKADAŞLARI OLANLAR ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ 'HAİN' OLARAK SUÇLUYORLAR"



"MAAŞINDAN KESİNTİ YAPARAK REFERANDUMA HARCAMA YAPAN İL BAŞKANLARIMIZ OLDU"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Referandum süreci bize şunu gösterdi; Bütün imkansızlıklara rağmen iyi bir sonuç aldık. Demek ki çalışırsak kazanırız. Maaşından kesinti yaparak referanduma harcama yapan il başkanlarımız oldu" dedi.



"AKPM'NİN TÜRKİYE'Yİ DENETİM SÜRECİNE ALMASI"



Kılıçdaroğlu, "AKPM'nin Türkiye'yi Denetim sürecine almasının nedenlerinden birisi de maalesef budur" dedi.



"SANDIK BAŞINDA KURŞUNLANARAK ÖLEN CHP'LİLER OLDU"



Kılıçdaroğlu, "Bizi en acımasız şekilde eleştirdiler. Hakaret edip açıkça küfür ettiler. Biz duymadık görmedik. Öfke üzerine siyaset kurmadık. Teslim olmadık. Sandık başında kurşunlanarak ölen CHP'liler oldu referandumdum sırasında kurşunlanarak öldürüldüler. Öfkeye yine teslim olmadık" dedi.



"ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN GELİŞ ORANI YÜZDE 97. 44'TÜR"



Kılıçdaroğlu, "Halk oylamasının yapıldığı genel merkezde değerlendirildiği akşam sandıklardan ıslak imzalı tutanakların geliş oranı yüzde 97. 44'tür. Bu çok önemlidir. O nedenle bizim tarihimizde bir ilktir. Bu oranı o akşam CHP genel merkezi değerlendirdi. Başarı hepimizin ortak başarısı" dedi.



"YÜZDE 51 İLE KAZANDI DENİYOR AMA HİÇBİRİNİN YÜZÜ GÜLMÜYOR"



Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam kanunsuzluğun bütün koşulları oldu. Her yaptıkları açıklamadan sonra biraz daha batıyorlar. Yüzde 51 ile kazanıldı deniliyor ama hiçbirisi gülmüyor, hayatından memnun değil. Ölü toprağı serpilmiş gibi. Niçin? Kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Dünyanın gözü önünde kaybettiklerini çok iyi biliyorlar.



DÜNE KADAR YOL ARKADAŞLARI OLANLAR ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ 'HAİN' OLARAK SUÇLUYORLAR



O kadar ki, şimdi birbirlerini suçluyorlar. Düne kadar yol arkadaşları olanlar şimdi birbirlerini 'hain' olarak suçluyorlar. Kaybettiklerini, yanlış yaptıklarını biliyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yargıyı ayarlayacaksın, onlara bir şeyler vaat edeceksin, sonra geleceksin 'Ben kazandım' diyeceksin. Kim yutacak? Kazanan biziz. Her yerde gururla söyleyeceksiniz. Kazanan bu ülkenin insanı, bu ülkenin demokrasisi. Bütün baskılara rağmen kazanan biziz. Onlar kavga ediyorlar, birbirlerine 'hain' diyorlar.



İKİ AY TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ YAPACAĞIZ



Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Bütün dünya biliyor. O açıdan biz önümüzdeki iki ay teşekkür ziyaretleri yapacağız. Ben dahil, gittiğim her yere bir daha gideceğim, konuştuğum herkesle tekrar konuşacağım. Demokrasinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, özgür yaşam tarzını demokrasiyle elde ettiğimizi, düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü demokrasi ile elde ettiğimizi anlatacağız. İbre şu anda demokrasiden yana. Tek adam rejiminin Türkiye'ye hangi felaketleri getireceğini de hep birlikte yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz."