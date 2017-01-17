Kılıçdaroğlu - Genel Kurulda Görüşülen Anayasa Değişikliği Teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Başkanlık sistemi) Burası gazi Meclis'tir dedik. Bu Meclis, milli kurtuluş savaşını yöneten bir meclistir dedik. Kendi iradesini bir başka iradenin altına sokamaz dedik. Onlar diyorlar ki 'biz başka şey yapacağız. 550 milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Allah aşkına, 550 milletvekili neyinize yetmiyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi milletvekillerini belirleyecek. yani Meclisi kendi arka bahçesine dönüştürecek. ve sonra Meclis'e gelip ben tarafsız bir cumhurbaşkanıyım diye, bize ahkam kesecek. Bunun anlamı Türkiye Cumhuriyetini bir parti devletine dönüştürmektir" dedi.