CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Gençlerin Terörist İlan Edilip Hedef Gösterilmesi Haksızlık ve Ahlaksızlıktır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barışçıl bir yöntemle laikliğin önemini anlatmaya çalışan gençlerimizin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.
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