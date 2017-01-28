Kılıçdaroğlu, Gazeteci Türker'e Rahmet Diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Türker'e Allah'tan rahmet diledi.



Kılıçdaroğlu, Türker'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm baskılara rağmen dik durabilmiş, gazetecilik mesleğini cesurca yapmış Mehmet Türker'i kaybettik. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.