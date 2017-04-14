Kılıçdaroğlu (Eyalet Tartışmaları) "Yeni mi Keşfediyor Bu Beyler Bunu?" (4)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da servis şoförleri ve esnafla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, salonda bulunanlara seslenerek "Siz söz verildiğini biliyorum. Siz söz verilip yerine getirilmediğini de biliyorum. Söz verilip yerine getirilmeyince sizin demokrasilerde çok önemli bir hakkını ortaya çıkıyor. Bir siyasetçi size gelip 'ben bu sorunu çözeceğim' diye söz verir ve verdiği sözün arkasında durmazsa sizin en doğal hakkınız çıkıyor ortaya. O hakkı insanlar siyasette, 'hayır' sözcüğünü kullanarak yerine getiriyor. 'Madem sen verdiğin sözü tutmadın, kusura bakma bende sana hayır derim' derler. Bu sadece Türkiye için geçerli değil bir kural değil, bütün dünyada demokrasilerde geçerli olan kuraldır. Madem söz verdin, madem yerine getirmiyorsun, o zaman ilk seçimlerde bende gereğini yapacağım, 'sen verdiğin sözü tutmazsan, ben de bu kurala uyarım, doğal bir kurala uyarım ve sana oy vermem'. Sizden beklenen budur. 'Demokrasi, demokrasi' diyorsanız, demokrasiyi bir kişi değil demokrasiyi iki taraf birbirini test ederek hayata geçirir" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir özelliğim var benim. Siyasette ahlakı egemen kılmak için her türlü çabayı gösteriyorum. Altına imza atamayacağım, yerine getiremeyeceğim bir vaatte asla bulunmadım. Biz 'asgari ücret net 1500 lira olacak' derken bu uygulanamaz deniyordu. Bugün bütün CHP'li belediyelerde asgari ücret net 1500 liradır" diye konuştu.



"YENİ Mİ KEŞFEDİYOR BU BEYLER BUNU?"



Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. 'Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi. 'Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağızımdan çıkmadı'. TBMM'nin kürsülerinden 24 saat söylendi daha ne söylensin. Sende dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydan dediler ki 'bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk dört maddesini değiştirmektir'. Ne istiyorsunuz si Türkiye Cumhuriyeti'nden, bu devletten ne istiyorsunuz?" dedi.



"TÜRKİYE BİR FELAKETİN İÇİNE SÜRÜKLENMEYE İSTENİYOR"



Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanın danışmanlarından birisi 16 Nisan için 'halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyor. Ne demek ya? Yani 16 Nisan da mı biz kendi devletimizi kuracağız? Bu devlet ne zaman kuruldu? Bu kadar şehidi biz niye verdik? Bu gaziler neden çıktı, bu bayrak kimin bayrağı, bu devlet kimin devleti? Yeni devlet kuracakmışız, kim söylüyor bunu, yardımcısı söylüyor. Türkiye bir felaketin içine sürüklenmeye isteniyor. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım" şeklinde konuştu.



"DAYANAMIYORUM SORUYORUM, 'YA ARKADAŞ BEN SİZE NE YAPTIM?"



Kemal Kılıçdaroğlu, "Gündem maddesi ne? Madde 1 Kılıçdaroğlu, Madde 2 Kılıçdaroğlu, Madde 5 Kılıçdaroğlu, Madde 15 Kılıçdaroğlu, Madde 18 Kılıçdaroğlu. Dayanamıyorum soruyorum, 'ya arkadaş ben size ne ne yaptım?'. Haram yemedim, yolsuzluk yapmadım, kul hakkı yemedim, herkese saygılı oldum, saygıda kusur etmedim, çocuğun da büyüğünde elini öptüm, yaşıtlarıma saygılı gösterdim. Kendi kültürümü, bu toprakların kültürünü yaşıyorum, bu toprakların kültürüyle büyüdüm. Peki kardeşim benden ne istiyorsunuz? Devletin arabalarını kullanmıyorum, devletin uçaklarını, forsunu kullanmıyorum, devletin televizyonlarını, paralarını kullanmıyorum. Siz bütün bunları kullanıyorsunuz ve yine de yerinizde rahat durmuyorsunuz. Peki biz ne yapıyoruz? Tek güvendiğim bu milletin kendisi ve Allah'ıma güveniyorum. Başka kime güveneyim. Gelin diyorum gelmiyorsunuz, adalet diyorum, adalete inanmıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Hukuk diyorum dinlemiyorsunuz. Hak diyorum dinlemiyorsunuz. Peki bu milletten ne istiyorsunuz. Bu cumhuriyetten, bu devletten ne istiyorsunuz. Niye 'biz yeni bir devlet kuracağız' diye ortaya çıkıyorsunuz? Hangi gerekçeyle" şeklinde konuştu. - İstanbul