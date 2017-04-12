Kılıçdaroğlu: Esad'ın Anayasası Bizde Getirilmek İstenen Anayasadan Biraz Daha İyi (1)

"ESAD'TAN ŞİKAYET EDİYORSAN HANGİ GEREKÇE İLE ÜLKENE GETİRİYORSUN? NEDEN BU ÜLKE SURİYE GİBİ OLSUN? ŞİMDİ SURİYE ANAYASASINI KOPYALIYORUZ KENDİ ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ NEDEN?"



ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa ilişkin "Suriye anayasası ile bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz. Kanlar aktı. Hala acısını çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye anayasasını kopyalıyoruz kendi ülkemize getiriyoruz neden? Esad'tan şikayet ediyorsan hangi gerekçe ile ülkene getiriyorsun? Neden bu ülke Suriye gibi olsun? Esad'ın anayasası biraz daha iyi çünkü Cumhurbaşkanı gerekçeleri halka anlatmak zorunda. Biz de yeni gelecek olan da hiçbir gerekçe yok. O nedenle kesinlikle 'hayır' çıkacak. Suriye gibi olmak istemiyorsan Suriye anayasasını reddet" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.



(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ORTAK YAYIN) "KENDİME GÜVENİYORUM KESİNLİKLE İKNA EDERİM"



"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak yayına çıkmış olsaydınız, Erdoğan'ı ikna edebilir miydiniz?" sorusuna, Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Adım gibi eminim. Anayasa değişikliğinin Türkiye için ne kadar büyük risk oluşturduğunu onlara anlatırım. Karşımda söyleyecek hiçbir şeyleri kalmaz" dedi.



"ESAD'IN ANAYASASI BİZDE GETİRİLMEK İSTENEN ANAYASADAN BİRAZ DAHA İYİ"



"Esad'ın anayasası bizde getirilmek istenen anayasadan biraz daha iyi" diyen Kılıçdaroğlu, "Suriye anayasası ile bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz. Kanlar aktı. Hala acısını çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye anayasasını kopyalıyoruz kendi ülkemize getiriyoruz neden? Esad'tan şikayet ediyorsan hangi gerekçe ile ülkene getiriyorsun? Bu ülkeye yazık günah değil mi? Neden bu ülke Suriye gibi olsun? Esad'ın anayasası biraz daha iyi çünkü Cumhurbaşkanı gerekçeleri halka anlatmak zorunda. Biz de yeni gelecek olan da hiçbir gerekçe yok. O nedenle kesinlikle 'hayır' çıkacak. Bu ülke neden Suriye gibi olsun?" diye konuştu.



AK PARTİLİ SEÇMENE SESLENEN KILIÇDAROĞLU: "TÜRKİYE'Yİ BİR FELAKETİN, KAOSUN İÇİNE SÜRÜKLEMEYELİM"



Ak Partili seçmene de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sağ duyu sahibi olan özellikle Adalet ve Kalkınma Partililere sesleniyorum; partinizi seviyorsanız, sayın Cumhurbaşkanını, Binali beyi seviyor, saygı gösteriyorsanız ülkenizin geleceğini düşünüyorsanız sağ duyulu davranıp gidelim. Türkiye'yi bir felaketin, kaosun içine sürüklemeyelim. Her vatandaş ölçüp, tartsın" ifadelerini kullandı.



Hakime TORUN / ANKARA