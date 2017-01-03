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Kılıçdaroğlu: "En Büyük Endişem 2017'nin 2016'yı Aratmasıdır"

Kılıçdaroğlu: "En Büyük Endişem 2017'nin 2016'yı Aratmasıdır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından görüntü Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi, selamlaşması Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkıp konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu: 'En Büyük Endişem 2017'nin 2016'yı Aratmasıdır'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından görüntü
Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi, selamlaşması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkıp konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

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