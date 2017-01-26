CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. - Ankara
Kılıçdaroğlu, El Bab'da Şehit Olan Kerem Çalışkancı'nın Babası ile Telefonda Görüştü.
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads