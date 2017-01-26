Kılıçdaroğlu, El Bab'da Şehit Olan Kerem Çalışkancı'nın Babası ile Telefonda Görüştü.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, El Bab'da Şehit Olan Kerem Çalışkancı'nın Babası ile Telefonda Görüştü.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın babası Ahmet Ali Çalışkancı ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. - Ankara

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Allah (C.C), Cumhuriyet, Ahmet Ali, El Bab, Ankara, Surıye, Suriye, Şehit
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads