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Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi Savunanlar Bedel Ödedi Bu Ülkede"

Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi Savunanlar Bedel Ödedi Bu Ülkede"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Salondan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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