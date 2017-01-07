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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi Savunanlar Bedel Ödedi Bu Ülkede"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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