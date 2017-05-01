Kılıçdaroğlu'dan '1 Mayıs' Mesajı: Bugün Hakça Paylaşımın Bayramı, Adil ve Eşit Düzen İçin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 1 Mayıs mesajında, "Bugün hakça paylaşımın bayramı, adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi. - Ankara