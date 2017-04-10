Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı Makamı Ortak Paydamızdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı, bizim ortak paydamızdır, her partilinin, her kişinin. İster çocuk ister yaşlı, ister kadın ister genç, ister erkek ister sade vatandaş olsun, hepimizi temsil ediyor." dedi.