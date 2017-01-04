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Kılıçdaroğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman ile Görüştü

Kılıçdaroğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Parti genel merkezindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.

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