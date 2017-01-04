CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
Parti genel merkezindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.
Kılıçdaroğlu, CTP Genel Başkanı Erhürman ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
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