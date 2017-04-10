Kılıçdaroğlu: 'Çocuklarımıza Bayramı Armağan Eden Meclisimize Sahip Çıkacağız' - Kocaeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte Meclisin yetkilerinin alınmasına karşı çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıktığımız gibi onlara bayramı armağan eden Meclisimize de sahip çıkacağız." dedi.



Körfez ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda kadınlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, halk oylaması sürecinde Sakarya ve Gaziantep'ten sonra üçüncü defa Kocaeli'de kadınlarla bir araya geldiğini söyledi.



Allah'ın kadınlara verdiği avantajlardan birinin güçlü sezgileri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kadınların tehlikeyi önceden gördüklerini ve dolayısıyla 16 Nisan'da da "hayırlı bir iş" yapacaklarını anlattı.



Kılıçdaroğlu, kadınlardan, 16 Nisan'da eşlerini kahveye gitmeden önce sandığa göndermelerini isteyerek, "Çocuklarımız için, ülkemiz için, geleceğimiz için, birlikte yaşamak için, bayrağımız için sandığa gideceğiz. Bu referandum un hepimiz için önemi çok büyük. Demokrasi için, birlikte yaşamak için, çocuklarımıza iş, AŞ için, Türkiye'nin geleceği için." diye konuştu.



Bu ülkenin geleceği açısından kadınların ne kadar önemli olduğunu bildiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele edeceğiz, tercihlerimizi birlikte kullanacağız ve oylarımızı 'hayır'lı bir şekilde kullandığımız zaman, emin olun ki Türkiye'yi dünyada saygın olan bir ülke haline getireceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, annelerin çocuklarının en iyi okullarda okumasını ve onları iyi yerlerde görmeyi istediğine ve istediği her şeyde haklı olduğuna dikkat çekerek, "Bütün bunları biz demokrasi içinde göreceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız huzur içinde okula gitmeli, huzur içinde eve gelmeli. Birlikte yaşamalıyız, birlikte gülmeliyiz, yeri geldiğinde acılarımızı paylaşmalıyız. Bunun tek yolu var, birlikte yaşama iradesini ortaya koymak." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldığında o günün bayram ilan edilerek, çocuklara armağan edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi meclistir, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. O, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yöneten meclistir, o 15 Temmuz darbe girişimine karşı onurluca mücadele eden ve püskürten bir meclistir. Hep birlikte Meclisin yetkilerinin alınmasına karşı çıkacağız. Çocuklarımıza sahip çıktığımız gibi onlara bayramı armağan eden Meclisimize de sahip çıkacağız. Sandığa gidin, 'Efendim 1 oy 1 oydur, kullanmasam da olur.' demeyin. 1 oyla dünyayı değiştireceğiz. 1 oyla dünyaya diyeceğiz ki 'Demokrasiyi elimizden almak istediler, vermedik, Meclisin yetkilerini almak istediler, Meclisin fesih yetkisini bir kişiye vermek istediler, vermedik.' diyeceğiz. Hep birlikte onurlu bir mücadeleyi yapacağız, hep birlikte demokrasiye sahip çıkacağız."