Kılıçdaroğlu Çirkin Yalanı Tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yine Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçladı. Türkiye el Bab'ta DAEŞ'le kıyasıya savaşırken Kılıçdaroğlu 'Türkiye DAEŞ'e destek veriyor' yalanını sürdürdü. 'TÜRKİYE IŞİD'LE...

Kılıçdaroğlu Çirkin Yalanı Tekrarladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında yine Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçladı. Türkiye el Bab'ta DAEŞ'le kıyasıya savaşırken Kılıçdaroğlu 'Türkiye DAEŞ'e destek veriyor' yalanını sürdürdü. 'TÜRKİYE IŞİD'LE ARASINA MESAFE KOYSUN' Kılıçdaroğlu, 'Ortadoğu'da IŞİD konusunda, El Nusra konusunda Türkiye'nin arasına çok net mesafe koyması lazım' ifadelerini kul...

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