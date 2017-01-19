Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. - ANKARA
Kılıçdaroğlu, Christian Berger ile Görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM’deki makam odasına kabul ederek görüştü.
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