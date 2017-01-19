Kılıçdaroğlu, Christian Berger ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM’deki makam odasına kabul ederek görüştü.

Kılıçdaroğlu, Christian Berger ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. - ANKARA

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