Kılıçdaroğlu: Fethi Sekin Artık Türkiye'nin Gakkoşudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı açılışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısında büyük kahramanlık gösteren Fethi Sekin için, "O şehidimiz artık Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına terör eylemini engelledi" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Neredeyse terör olaylarının olmadığı il kalmadı. İzmir dün tek yürek halinde şehit polisi Elazığ'a uğurladı. O şehidimiz artık Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına terör eylemini engelledi. Bir başka vatandaşımız daha hayatını kaybetti. İki şehidimize de Allahtan rahmet diyoruz. Hep birlikte teröre karşı çıkmamız lazım.

"TÜRKİYE TERÖRE TESLİM EDİLDİ"

Teröre karşı durmak hepimizin namus, vatan, insanlık borcudur. Teröre karşı çıkmak hepimizin görevi. Bizim özel bir hesabımız yok. Hep birlikte farklı düşüncelerde olsak bile biraraya gelip konuşabilelim. Terörele mücadelede birinci aktör hükümettir. Terörle mücadeleyi onlar yapacak. Her terör eyleminden sonra şunu söyledik, sıkıştığınız bir alan var mı? Destek verelim yeter ki terörü sonlandırın, ama terörle mücadele akılla birikimle yapılır. Terörle mücadele geçmişteki hatalardan ders alınarak yapılır. Türkiye teröre teslim edilmiştir. 15 yıllık iktidar ülkeyi terör örgütlerine teslim etmiştir.

"290 KERE GÜVENLİK GÜÇLERİ PKK'YA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ"

PKK'yla masaya oturan kimdi. Şehir içinde kalaşnikof dağıtılırken iktidar sakın müdahale etmeyin diyordu. 290 kere güvenlik güçleri PKK'ya müdahale etmek istiyor, İktidar izin vermiyor. Ben teröre teslim edildi derken bunu söylüyorum. Devletin en önemli yerlerine FETÖ'cüleri kim yerleştirdi. Yargıtay'a Danıştay'a kim yerleştirdi. CHP mi yerleştirdi? Türkiye'yi teröre teslim etmek oluyor bu. FETÖ'cü emniyetçilerin tayinini biz mi yaptık? Yapacaksın bir de suyun üstüne çıkacaksın.

PKK, EL NUSRA, IŞİD, FETÖ KANDIRDI

El Nusra'ya sahip çıktınız, silah gönderdiniz. Bir devletin Cumhurbaşkanı Nusra'ya terör örgütü değildir diyorsa, Türkiye teröre teslim edilmiş demektir IŞİD militanları Irak'a Suriye'ye nasıl geçtiler. Türkiye üzerinden bu hükümet kapıları açtı, tedavi ettiler, tekrara Suriye'ye gönderdiler. Eğer bir iktidar Türkiye'yi teröre teslim ettiyse, yatacak yeri yoktur. PKK, El Nusra, IŞİD, FETÖ kandırdı, siz çocuk musunuz? Şimi Dünya'ya savaş açmışlar.

"HAVUZ MEDYASININ PKK'DAN HİÇBİR FARKI YOK"

Bunları her yerde anlatın. Biliyorum havuz medyası saldırıcak. Havuz medyasının PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bakın PKK bana saldırıdı. Bunlar da saldırıyor. Bunlar aklını kiraya vermişler. Saldırmassanız namertsiniz.

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN OLDUĞU TOPRAKLAR ŞİMDİ PYD'NİN ELİNDE"

Çöken bir devletle karşı karşıyayız. Ben hükümet değilim, mahvettim Türkiye'yi üst akıl yönetiyor. Senin yönetemediğin ortada. Süleyman Şah türbesinin olduğu topraklar bizim topraklarımızdı. Kaçtılar. Şimdi PYD'nin eline geçti. Türbeyi kaçırdılar. Şimdi kahraman geçiniyorlar. Ne kahramanı ya. Kaçandan kahraman mı olur.

ASKERLERİN YAKILMA İDDİASI

Askerlerimizin yakılma iddiaları. Hükümete çağrı yaptım açıklayın diye. 15 gündür açıklayamadılar. 15 günden fazla zaman geçti, askerler yaşıyor mu, öldüler mi bilinmiyor. Hani sinek uçsa haberin oluyordu.

"NİYE GÖREVDE TUTTUN?"

Başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyor. Ya 100 yıldır Türkiye bölünmedi de. 15 yıldır Türkiye'yi yöneteceksin ülkeyi kan gölüne çevireceksin. Büyükelçiyi Ankara'da polis vurdu. 15 dakika sonra FETÖ'cü dediler. Madem biliyordun, neden görevde tuttun?

"GAYRİMİLLİ BİR BAŞKANLIK"

Başkanlık sistemi. Fiili durum var. Türkiye'ye başkanlık sistemini getirelim. Şimdi bunu anayasa değişikliğiyle gerçekleştirmek istiyorlar. Ya vatandaşın derdi ne, bunların derdi ne? Dolar bozdurun diye çağrı yapıyorlar millete? Kendi çocuklarına yapsana bu çağrıyı. Kendi yandaşlarına, havuz medyasına yapsana. Milletin açlıktan nefesi kokuyor. Bunların derdi başkanlık. Türk tipi diyorlar. Milli diyorlar. Bu gayrimilli bir başkanlıktır.

"15 YILDA ÇIKARAMADIĞINIZ BİR KANUN VAR MI?"

Getirdikleri anayasa değişikliğine bakın. Darbeciler getirdikleri anayasa değişikliğiyle kendi geleceklerini güvence altına alırlar. Bakın değerli arkadaşlar herkes şu soruyu kendisine sorsun. 15 yılda çıkaramadığınız bir kanun var mı? Çıkarıyorsun. O zaman niye başkanlık. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptın. Vatandaş komşusunun kimliğini sorgulamaya başladı. Senin yüzünden.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E BU YETKİ VERİLMEDİ"

Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'yi feshedebilecek. Gerekçe soramayız. Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmedi. Buna evet diyenler vatana ihanet ediyorlar derken bunu kastediyorum. Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiyi devleti soyan bir adama veriyorsunuz bunu. Milli iradenin temnsil edildiği tek yer Meclis'tir. Siz hangi gerekçeyle TBMM'yi feshedeceksiniz. Bunların milli irade dedikleri kabul ettikleri Saray'ın iradesidir. Milli irade, iradenin Saray'dan alınıp halka verilmesidir. Bunun adı demokrasi midir? Bunun adı ihanettir. Ben her vatandaşımın düşüncesine, inancına saygı duyarım. Bizi CHP yapan düşünce bu düşüncedir. Şimdi bu yok edilmek isteniyor. Devlet yapısını istediği gibi değiştirir. Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacaz Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kaldırılmıştır. Bir kararnameyle bunu yapabilecekler. Sadece bunlar değil. Devlete atama yapılacak değil mi? Devlete atama yapmanın şartları vardır. İstediği kişiyi atayabilecekler.

"EVET OYU VERECEKLER ÇOCUKLARINI DÜŞÜNSÜN"

Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapmak isterim. Çocuklarınızı düşünün. Verdiği demokrasi mücadelesi yüzünden yaşamını yitirenleri düşünün. Hiç kimse milletin ona verdiği yetkiyi başkasına teslim edemez. Evet oyu verecekler. Çocuklarınızın geleceğini düşünün, Türkiye'yi düşünün. Hapisanelerde 150'yi aşkın gazetecinin olduğu bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz."