Kılıçdaroğlu CHP'li Vekillere Sitem Etti: Güçlü Olduğumuz Yerlere Gittiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılan partisinin kapalı grup toplantısında, kendisinin de izni doğrultusunda miting ve program gerçekleştiren milletvekillerine önce teşekkür ettiği ardından sitemini ilettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, isim vermeden teşekkür ettiği milletvekillerinin bir bölümünü kastederek, "Arkadaşlarımız çalıştı, ancak nedense CHP'nin güçlü olduğu, zaten 'hayır' oyu vermeye yakın il ve ilçelere gitti" dediği belirtildi. bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında bazı üyelerin, Olağan Kurultay'a kadar MYK revizyonu talep edeceği ifade ediliyor.

PARTİ İÇİ ANALİZ YAPILMADI

16 Nisan halk oylamasını "gayrimeşru" ilan eden CHP'de seçim sonuçlarına yönelik parti içi analizler bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Parti Meclisi'nde (PM) devam edecek.

Geçtiğimiz hafta önce MYK üyelerini ardından milletvekillerini toplayan Kılıçdaroğlu, bugünkü toplantının ardından partisinin yol haritasını da büyük oranda şekillendirecek. Bugün gerçekleştirilecek PM toplantısında bazı üyelerin, Olağan Kurultay'a kadar MYK revizyonu talep edeceği belirtiliyor.

'EKSİK KALDILAR'

Bu talebi dile getirecek üyelerin, MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu ile eşgüdümlü çalışamadıklarını, eksik kaldıklarını ifade edecekleri konuşuluyor. Parti kulislerinde bir grup ise, mevcut MYK'nın Kılıçdaroğlu'nun 7 yıllık genel başkanlık döneminde en uyumlu çalıştığı MYK olduğuna dikkati çektikleri, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun bir revizyon yapmayı düşünmediği görüşünü dile getirdikleri ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü partisinin il başkanlarına, daha sonra belediye başkanlarıyla da buluşması öngörülüyor.

SUÇLAYICI İFADELER KULLANILDI

Alınan bilgilere göre resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 48,6 oranında çıkan "hayır" oyuna ilişkin analizlerin yapıldığı hafta sonu düzenlenen milletvekilleri toplantısında milletvekillerinin zaman zaman başka milletvekillerini suçlayıcı ifadeler kullandığı öğrenildi. Bazı milletvekillerinin, bazı isimlerin hem referandum öncesi hem referandum sonrası açıklamalarıyla partiye zarar verdiğini savunduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BOZKURT'A 'JEST'

16 Nisan halk oylaması öncesinde bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, hafta sonundaki kapalı grup toplantısında söz istediği belirtildi. Bozkurt'un, "Kampanyaya zarar verdiğimi düşünenler olabilir ama sözlerimi özel olarak çarpıttılar" dediği ifade edildi. Bozkurt'un kapalı grupta konuşmasını teamüllerin aksine yerinden değil kürsüden yapmak istediğini söylemesi üzerinel Kılıçdaroğlu'nun, "Sizin kürsüden konuşma yapmaya ihtiyacınız var" dediği öğrenildi. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu jestiyle, Bozkurt'un gönlünü aldığı yorumları yapılıyor. Alınan bilgilere göre genel merkezde yapılan kapalı grup toplantıları ve PM toplantılarında söz alan üyeler, teamül gereği oturdukları yerden konuşuyor ancak, üyelerin talebi doğrultusunda kürsüden konuşmalarına izin veriliyor.

İSİM VERMEDİ AMA...

Kılıçdaroğlu'nun yapılan suçlamalara karşın kurmay kadrosunun tamamını koruduğu öğrenilirken, referandum öncesinde kendi izni doğrultusunda çeşitli kentlerde miting ve program gerçekleştiren tüm milletvekillerine de teşekkür ettiği belirtildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, isim vermeden bazı milletvekillerini kastederek, "Arkadaşlarımız bu süreçte çok çalıştı ancak nedense CHP'nin güçlü olduğu, zaten 'hayır' oyu vermeye yakın il ve ilçelere gitti. 'Hayır'ın önde çıkacağı belli olan il ve ilçelere gitmek yerine sıkıntılı olduğumuz yerlere gidilmesinde fayda vardı. Örneğin ben Eskişehir'e gitmedim, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittim. Bundan sonra, 'evet' çıkan il ve ilçelere giderek, neden 'evet' oyu verdiğini göreceğim" diyerek sitemlerini de ilettiği öğrenildi. (Kaynak: Milliyet)