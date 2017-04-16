Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylaması sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun, sonuçlara ilişkin, kurmaylarıyla değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuçlara yönelik açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.