Kılıçdaroğlu Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldı.



Prof. Dr. Fişek için önce Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, ardından Maltepe Camisi'nde tören düzenlendi.



Maltepe Camisi'ndeki törene Fişek'in eşi Oya Fişek, oğlu Doruk Fişek, yakınları ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı CHP'li milletvekilleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.



Fişek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere, Cebeci Asri Mezarlığı'na uğurlandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fişek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Türkiye'de halk sağlığının ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin mimarı olan Prof. Dr. Nusret Fişek'in oğlu olan Prof. Dr. Gürhan Fişek, 30 Mart 1951'de dünyaya geldi. 1976'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Fişek, 1985'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sosyal politika, 1987'de ise Hacettepe Üniversitesi'nden iş sağlığı alanında doktora derecesi aldı. 1999'da profesör unvanı alan Fişek, Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının önemli isimlerinden biriydi.