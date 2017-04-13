Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da Patlasalar da Onlara Cevap Vermeyeceğim/ Ek Fotoğraflar

Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da Patlasalar da Onlara Cevap Vermeyeceğim/ Ek Fotoğraflar

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu