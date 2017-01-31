Kılıçdaroğlu: Bunlar Savcı Değil Birilerinin Kölesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"BU DEĞİŞİKLİK SURİYE ANAYASASI İLE BİRE BİR UYUŞUYOR"

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında konuşan Kılıçdaroğlu yeni anayasaya ilişkin "Bu anayasa değişikliği neyi değiştirecek? Siz 15 yılda çıkarmak istediğiniz hangi kanunu çıkaramadınız. 15 yıldır ülke koalisyonla mı yönetiliyor ki istikrar için evet diyecekler. 15 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Bu öngörülen değişiklik ile Suriye anayasası bire bir birbirini tutuyor, eşit. Suriye'deki rejimi kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Eleştiriyoruz. Esad'a diyoruz ki demokrasi yok, basın özgürlüğü yok. Aynısını kendi ülkemize uyguluyoruz. O zaman Esad'ı neden suçladık? O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Doğru da değil" dedi.

"DÜNYAYA ALAY KONUSU MU OLALIM?"

Anayasa değişikliğini Kuzey Kore sistemine de benzeten Kılıçdaroğlu "Belki Kuzey Kore'de uygulanıyor olabilir. Kuzey Kore'de bir diktatör var. Bütün ülkenin alaya aldığı bir ülke. Şimdi Türkiye de Kuzey Kore modelini mi benimsemiş olacak. Dünyada alay konusu haline gelen bir ülke mi olalım biz?" diye konuştu.

"DEVLETİ ÇÖKERTİRSİNİZ"

Anayasanın toplumsal uzlaşı metni olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir dayatma ile anayasa yapamazsınız. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir. Partili Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Bir dayatma ile anayasa yapamazsınız. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir. Partili Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? Partili Cumhurbaşkanı ile adalet elden gider. Getirilen düzenleme Erdoğan'la sınırlı değil. Ben Cumhurbaşkanıyım bunları atarım dediğiniz zaman devleti çökertirsiniz. Asıl çift başlılık, kaos ondan sonra başlayacak. Kaş yapayım derken göz çıkaracaklar" dedi.

"MİLLETVEKİLLERİ SORUNLARI ÇÖZÜYOR"

Milletvekillerinin vatandaşın çözemediği sorunlarını çözdüğünü de söyleyen Kılıçdaroğlu "Diyelim ki herhangi bir vatandaşımızın bir sorunu çıktı. Ankara'ya geliyor ve milletvekili ile görüşüyor. Vekil sorunun neden çözülmediğini anlatıyor ya da sorununu çözüyor. Yeni sistemde vekilin buna yetkisi, bağlantısı yok. Milletle devletin arasına tam bir duvar örecekler. Milletvekilinin yanına neden gitsin? O halde bu milletvekili Meclis'te ne yapacak? Yasama organı el kaldırıp indirecek. Halk ile vekilin arasındaki kontak kopacak" ifadelerini kullandı.

"O SAVCI DEĞİL BİRİLERİNİN KÖLESİDİR"

CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil hakkında attığı tweetler nedeniyle soruşturma açan ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk eden savcı Umut Tepe'yi de sert dille eleştiren Kılıçdaroğlu "Bunlar savcı olsalar devleti korurlar, bunlar savcı olsalar demokrasiye sahip çıkarlar. 7 yıl önceki tweetleri yeni görüyorsa bu savcı değil birilerinin kölesidir. Birilerinin sopası oluyorsa kimse kusura bakmasın o savcı birilerinin kölesidir" dedi.