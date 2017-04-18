Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Mühürü Yok Milli İrade Tecelli Etmemiş Sabote Edilmiştir  (2)

"ÜSKÜDAR'A GEÇEN ÇALINAN ATINI GERİ ALAN KÖROĞLU'DUR. TARİH ATI ÇALAN HIRSIZLARI ASLA YAZMAZ"



"SALDIRIYA UĞRADIK, KURŞUNLANDIK, BIÇAKLANDIK DEMOKRASİ İÇİN SES ÇIKARMADIK"



CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasi için çalıştık. Kucaklayıcı bir dil kullandık gece gündüz çalıştık. Saldırıya uğradık, kurşunlandık, bıçaklandık ses çıkarmadık. Sırf demokrasi için. 'Kılıçdaroğlu dilini değiştirdi tuzak kuruyor' dediler. Dilim dün neyse bugünde aynı. Hiç kimseye zulüm yapmadık. Ötekileştirmedim kimseyi. Bir destan yazdık. Bu destanın sahibi ben değilim. Sahibi sizlersiniz. Yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"MEŞRUİYETİ TARTIŞMALI OLAN BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ REFERANDUMA GÖTÜRDÜK"



Kılıçdaroğlu, "Meşruiyeti tartışmalı olan bir anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Demokrasiyi reddeden bir anayasa değişikliğinin meşruiyeti olmaz" dedi.



"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR AMA MEŞRUİYETİ TARTIŞMALI OLACAKTIR"



Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi red eden bir anayasa değişikliği olamaz. Yürürlükte olabilir ama meşruiyeti tartışılır. Örnek 1982 anayasası. 1982 anayasası hala yürürlükte. Maddeleri değişti yürürlükte maddelerini evet, hayır diyenler de tartışıyorlar. Bu anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışmalıdır. Demokrasiyi yok eden bir anayasa değişikliği olamaz. Yürürlükte olabilir ama meşruiyeti tartışmalıdır. Hep tartışmalı olacaktır.



Bugün bu baskı anayasasına hayır diyenlerin oranı yüzde 50'nin üzerindedir" dedi.



"'YSK'YI UYARDIM. 'REFERANDUMUN MEŞRUİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYORSUNUZ' DEDİM"



YSK'nın referandumda aldığı kararlara değinen Kılıçdaroğlu, "Referandum sonrası hepimiz evdeyiz. Bir haber geldi. YSK mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli sayacak diye. Akşama doğru genel merkezde bir basın toplantısı yaptım ve YSK'yı uyardım. 'Referandumun meşruiyetine gölge düşürüyorsunuz, kanuna aykırı bir düzenleme yapıyorsunuz' diye. O gün başka açıklama yapmadım. YSK aldığı karardan geri döner diye. Belli bir siyasi otoriten alınan güç güç değildir demokrasiye ihanettir" açıklamasında bulundu.



"HAKİM CÜBBESİNİ ÇIKARIP O BİNADAN AYRILIN"



Kılıçdaroğlu, "Üzerinde sandık kurulu ve ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Siz hangi hakla, hangi ahlakla bunu geçerli sayarsınız. Seçim Kanunu 101. madde; arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım diyor vatandaşın biri. Siz 11 kişi sizi oraya getiren iradenin temsilcisi olarak görüp kararlarınızı ona göre mi veriyorsunuz? Bizi buraya getiren iradenin arzusuna göre karar veriyoruz diyorsanız hakim cübbesini çıkarıp o binadan ayrılın" diye konuştu.



"11 KİŞİ KENDİNİZİ NE SANIYORSUNUZ DA TBMM'NİN ÜZERİNDE BİR GÜÇLE KENDİNİZİ KONUMLANDIRIYORSUNUZ"



Kılıçdaroğlu, "Siz 11 kişi kendinizi ne sanıyorsunuz da TBMM'nin üzerinde bir güçle kendinizi konumlandırıyorsunuz. Bu referandum şaibeli, şaibeyi besleyen de YSK'dır. Kanunda bu kadar açık hükümler varken bunlar geçerli olabilir diye karar alıyorlar. Bu maç ortasında kuralların değiştirilmesidir. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir, bu seçimin mührü yoktur. YSK Başkanı diyor ki 'oyların sahte olduğu ispat edilmedikçe seçim geçerlidir.' Oylardaki sahteliği engellemek için zaten bu mühür getirildi. Hala anlayamadın mı? 2010'da getirildi. Gerekçe üretiyorlar. Karar henüz yayınlanmış değil. Gerekçelerini kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.



"24 MİLYONUN NAMUSU İÇİN BAŞVURUYORUZ"



Kılıçdaroğlu, "24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz" dedi.



"SABOTE EDENLER DE BİRİLERİNDEN TALİMAT ALAN VE KENDİSİNE YARGIÇ DİYENLERDİR"



Mühürün önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Mühür aynı zamanda bir güvencedir. Siz bu gerçekleri reddederek mühürsüz oy pusulası ve zarfları kabul ediyorsunuz. Bunu bir kişinin arzusuna göre yapıyorsan sen hakim değilsin. Hz. Peygamberimiz de kendisinden önceki peygamberleri tasdik eden peygamber olarak nitelendirilir, mühür bu kadar önemlidir. Şimdi ben mühürü saymıyorum diyeceksiniz. O nedenle bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Burada milli irade tecelli etmemiştir. Sabote edenler de birilerinden talimat alan ve kendisine yargıç diyenlerdir" diye konuştu.



"BU SEÇİMİN MÜHÜRSÜZ OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYA KABUL EDECEK"



Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin mühürsüz olduğunu herkes kabul edecek. Bütün dünya kabul edecek. Bu seçim mühürsüz seçimse söyleyecek söz bitmemiştir. Mühür yoksa sözümüz bitmemiştir" dedi.



"ÜSKÜDAR'A GEÇEN ÇALINAN ATINI GERİ ALAN KÖROĞLU'DUR"



Kılıçdaroğlu, "Üsküdar'a geçen çalınan atını geri alan Köroğlu'dur, bunu kimse unutmasın. Tarih çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar. Tarih atı çalan hırsızları asla yazmaz" dedi.



Haber: Hakime TORUN -Nursima KESKİN / ANKARA