Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Mühürü Yok Milli İrade Tecelli Etmemiş Sabote Edilmiştir / Ek Fotoğraflar

Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Mühürü Yok Milli İrade Tecelli Etmemiş Sabote Edilmiştir / Ek Fotoğraflar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Tecelli