Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Adı Mühürsüz Seçimdir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mühür, sözün bittiği yerdir.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mühür, sözün bittiği yerdir. Mühür insanlık tarihi kadar eskidir. Siz mühürsüz oyları, zarfları geçerli kabul ediyorsunuz. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Milli irade tecelli etmemiştir burada, milli irade sabote edilmiştir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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