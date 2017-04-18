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Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Adı Mühürsüz Seçimdir
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Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Adı Mühürsüz Seçimdir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mühür, sözün bittiği yerdir.

Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Adı Mühürsüz Seçimdir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mühür, sözün bittiği yerdir. Mühür insanlık tarihi kadar eskidir. Siz mühürsüz oyları, zarfları geçerli kabul ediyorsunuz. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Milli irade tecelli etmemiştir burada, milli irade sabote edilmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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