Kılıçdaroğlu: Bir Ülkenin Vatandaşlarını Toptancı Anlayışla Terör Şüphelisi Olarak Görmek Çağdışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacılar dahil 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesine ilişkin "Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı bir anlayışla terör şüphelisi olarak görmek çağ dışıdır. Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askıya alan kararından memnuniyet duyuyoruz" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Trump'ın sığınmacı kararıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:



"ABD Başkanı Sayın Trump'ın nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarını belirli bir süre için ABD'ye almama kararı evrensel değerlere, temel insan haklarına ve yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilen insanlığın ortak kazanımlarına aykırıdır. Her egemen ülkenin kendi güvenliğini teröre karşı koruma hakkı vardır. Ancak, bir dine ve inanca dönük ayrımcı uygulamalar kabul edilemez. Aslolan terörün yoğunlaştığı ülkelerde istikrar, refah ve barışı sağlamak için çalışmaktır. Bu amaca ulaşılırsa zaten terör sorunu da mülteci sorunu da kaynağında çözülecektir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki başta dinimiz İslam olmak üzere, bütün inançlar ve dinler barışı, adaleti ve sevgiyi öğütler. Din, inanç, mezhep farkı gözeterek, ayrımcı politikalar izlemekse terörü besler. İnançları kullanarak teröre başvuranlarla, dünyadaki bütün ülkeler ortak mücadele etmelidir. Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı bir anlayışla terör şüphelisi olarak görmek çağ dışıdır. Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askıya alan kararından memnuniyet duyuyoruz. CHP, mülteci üreten savaş politikalarının karşısında, göçmenlerin ve mültecilerin haklarını savunan milyonların yanındadır" - Ankara