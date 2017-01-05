Kılıçdaroğlu: Pazartesi Açın Televizyonları İyi İzleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörden dolayı bir yılda binden fazla insan hayatını kaybetti. Şehirlerin göbeğinde onlarca yüzlerce insanımız hayatını kaybederken sorumlusu yok. CHP'ye oy vermeyen vatandaşlara sesleniyorum. Elini vicdanına koy sorun bunun sorumlusu kim diye" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin toplam tutarı 450 milyon lira olan 45 eserinin açılışı ve temel atma törenine katıldı. Tekirdağ Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen açılış ve temel atma törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, CHP'li milletvekilleri, Tekirdağ'ın diğer ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin tam anlamıyla aydınlanmadığını öne sürerek, "15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerin hesabını soracağız. 15 Temmuz'dan sonra Saray'a çıktım orada da söyledim. Bana hesabını soracaklarını söylediler ama sormadılar. Buradan söylüyorum askerlerimizin hakkını soracağız. 15 Temmuz darbe girişimi tam anlamıyla aydınlanmış değil. Daha önce sorduk öncesinde bu darbe girişiminden haberiniz var mıydı? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Sormuştum bu Adil Öksüz kimdir diye askeri birliğin içinde yakalandı. Herkese kelepçe takılırken ona takılmıyor. Herkesin telefonu alınırken, onunki alınmıyor. GPS cihazı ile iki telefonuyla birlikte salıveriliyor. Kim bu Adil Öksüz. OHAL'ı ilan ettiler ve OHAL üzerinden anayasayı değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar. Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Bu anayasa değişikliği ihanettir. Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. 'Ey CHP sen neden buna destek vermedin' diyorlar. Bu proje bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği parlamento geleneğine ihanettir. Bir vesayetten kurtarıyorsun daha ağır bir vesayetin içine koyuyorsun. Pazartesiden itibaren parlamentoyu izleyin. Başkanlık gelirse her şey düzelir diyorlar iki yılda ne düzeldi. Terör mü azaldı, TL değer mi kazandı, işsizlik mi azaldı? Hayır. Her darbe sonrası darbeciler hukuk değişikliği yaparak kendi geleceklerini güvence altına alırlar. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Anayasa değişikliğiyle hem parti başkanı, hem Cumhurbaşkanı olacak. Seçimde mücadele edeceğiz seçimde tarafsızlığa dair yemin edecek. Rejimi değiştirmek bir kişinin iki dudağı arasında mı? Terörden dolayı bir yılda binden fazla insan hayatını kaybetti. Şehirlerin göbeğinde onlarca yüzlerce insanımız hayatını kaybederken sorumlusu yok. CHP'ye oy vermeyen vatandaşlara sesleniyorum. Elini vicdanına koy sorun bunun sorumlusu kim diye. Şehitlerimiz arasında ayrım yaptılar. 15 Temmuz şehitleri ayrı diğer şehitler ayrı diye ayrım yaptılar. Başbakan Binali Yıldırım'a söylüyorum ayrım olmaz hepsi bu ülkenin şehitleridir. Bunların hepsi bizim şehidimizdir" dedi.



"Hükümetten açıklama bekliyoruz"



Kılıçdaroğlu "Fırat Kalkanı operasyonunda bazı askerlerimizin yakıldığı iddiaları var. Hükümetten açıklama istiyoruz dedik 'Araştırıyoruz' dediler. 15 gün geçti halen cevap yok. Devletin yetkililerine sesleniyorum. Görüntüler doğru mu açıklama bekliyorum. El Bab'dan sonra bilmem nereye gireceğiz diyorlar. Sakın askerlerimizi oraya göndermeyin. Pazartesi Anayasa teklifinin TBMM Genel kurulunda görüşmeleri başlıyor. Pazartesiden itibaren CHP'nin demokrasiyi korumak için, laikliği savunmak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. Ülkemiz, bayrağımız, çocuklarımız, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için bunu yapacağız. Pazartesi açın televizyonları iyi izleyin ve pazartesiden sonra meclisteki mücadelemizi göreceksiniz. Bir bedel ödenecekse önce CHP milletvekilleri ödeyecek" ifadelerini kaydetti.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin toplam tutarı 450 milyon lira olan 45 eserinin açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ