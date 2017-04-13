Kılıçdaroğlu: Ben Olmasam Miting Yapamayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarını Balıkesir ve ilçelerinde sürdürdü. Balya İlçesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayanlara seslendi. İktidarın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Onların bir gündemi var. Madde bir; Kemal Kılıçdaroğlu, madde iki; Kemal Kılıçdaroğlu, madde üç; Kemal Kılıçdaroğlu, madde 18; Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de arkadaşlara 'Benim adımı mı var maddelerde' dedim. Onlar da, 'Baktık isminiz yok' dedi. Bunlar neden miting meydanlarında benden bahsediyorlar? Emin olun ben olmasam miting bile yapamayacaklar. Varsın canları sağ olsun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarını sürdürmek üzere Balıkesir ve ilçelerine gitti. Milletvekili ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Balya Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini karşılayanlara hitap etti.



Kılıçdardoğlu'nun konuşmasını yaptığı alanın tam karşısında yer alan 'Evet' seçim bürosuna asılmış, büyük boy Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bilgilendirme bürosunun afişi ilginç bir görüntü oluşturdu.



"Sonuna kadar mazlumlarını yanında olan lider" olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, "Görüyorum kararınızı vermişsiniz. Nedir karanınız? (Alandan 'Hayır' sesleri yükselmesi üzerine) Dünyanın en güzel korosunu siz dillendiriyorsunuz. Hep birlikte demokrasi, bayrağımız, vatanımız, beraber yaşamak için ne diyeceğiz? Biz bu devleti sıradan kurmadık. Bizim sınırlarımızı başkaları çizmedi. Topraklarında, hamurunda şehitlerin kanı var, gazilerin gözyaşları var. Bu topraklarında mayasında bağımsızlık ruhu var. Ülkemizde huzur olması lazım. Bizi ayrıştırmak, bölmek istiyorlar. Kavga edelim istiyorlar."



"ÜSTÜNLERİN SINIFINI YARATMAK İSTİYORLAR"



Miting meydanlarında, saha çalışmalarında iktidarın sabah, öğlen, akşam her konuşmada kendi adının söylendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Canları sağ olsun. Ne diyorlarsa desinler. Asla kısır tartışma içerisine girmeyeceğim. Bu değişikliğin bu memlekete felaket getirmek için olduğunu biliyorum. Kavgaya yer vermeyeceğiz. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Ülkede huzur, bereket olsun. Her evde tencere kaynasın. Çiftçinin dünya kadar sorunu var. 17 milyon yoksulumuz var. Kışın yakacak kömürü olmadığı için evlerine kömür bağışlanıyor. Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu referandum neden geliyor? Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin sorununu çözecek mi? Peki bu kimin derdini çözecek? Sizde biliyorsunuz. Kendi dertlerini. Üstünlerin sınıfını yaratmak istiyorlar."



"sURİYELİLER BURADA DOLAŞACAK. BUNA VİCDAN İZİN VERİR Mİ?"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 18 yaşındaki milletvekili düzenlemesini askerlik üzerinden eleştirirken, şöyle konuştu:



"Bizim çocuklarımız El Bab'a giderken Suriyeli gençler Türkiye'de volta atacak. 6.5 milyon işsizimiz var. Benim gençlerim fidan gibi çocuklarım Suriye'de, Suriyeliler için savaşırken Suriyeliler burada dolaşacak. Buna vicdan izin verir mi? Emin olun vicdan buna izin vermez. Çanakkale'de ne oldu? 7 düvel geldiler. 13, 14,15 yaşındaki çocuklarımız binlerce şehidimiz oldu. Çanakkale geçilmez destanı yazıldı. Sonra bir kişiye yetki verildi, gitti metni imzaladı. 3 yıl sonra tek bir kurşun atmadan geldiler Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. İstanbul'u işgal ettiler. Biri kişiye verilen yetkinin sonucunu bu kadar güzel gösteren olay yoktur. 550 milletvekili gönderiyoruz. Onların yetkilerini bir kişiye verelim. Buna izin veriyor musunuz? İzin vermeyeceğiz ama izin vermemek için sandığa gideceğiz."



KADINLARDAN DESTEK İSTEDİ



Kılıçdaroğlu, kadınlardan oy kullanmaları konusunda eşlerini, komşularını, arkadaşlarını ikna etmelerini isteyerek, şunları söyledi:



"Sevgili anneler, erkekler der ki; 'Bugün pazar arkadaşlar beni bekliyor' der. Sakın buna izin vermeyin. Tutun kolundan 'gidip oy kullanacaksın' deyin. Sadece eşinizi değil, komşularınızı, arkadaşlarınızı götürün. Seçim değil Türkiye'nin geleceğini oyluyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkileri, 2017 yılında bir kişiye veremeyiz. 80 milyonun iradesi ne oluyor? Nereye gidiyor bu irade? Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmalıdır, bir partinin genel başkanlık makamı olamaz. Partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Ederse o mahkemeden adalet çıkmaz. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Ben bir mahkemeye hakim tayin edersem bu mahkemeden adalet çıkmaz. Adalete güven olmaz. Meclisin yetkilerini elinden alıp bir kişiye veremeyiz. Liyakat sistemini çökertiriz, devlette liyakat esastır. Devlette hakkı hukuku sağlayamazsın. Kararlı bir şekilde sandığa gidip hayır diyeceğiz. Hayırlı bir iş yapacağız. Dünyaya şu mesajı vereceğiz bütün baskılar rağmen biz sandığa gittik ve demokrasiyi savunduk. Baskılar bizi yıldıramadı diyeceksiniz. Bütün dünyaya duyurmuş olacağız."



Miting meydanlarından yükselen kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren CHP lideri bu kesimin tek gündemlerinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlatırken, medeni biçimde ekranda herkesin önünde tartışmaya hazır olduğunu söyledi. - Balıkesir