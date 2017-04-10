Kılıçdaroğlu: Bazı Anketlerde 'Evet' 1-2 Puan Önde Görülüyor

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa Referandum'u için vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

"BAZI ANKETLERDE 'EVET' ÖNDE"

Kılıçdaroğlu, "Finale yaklaşıyoruz. "Hayır"ların önde olduğu görülüyor. Bazı araştırmalarda "Evet" 1-2 puan önde oluyor. Ama "Hayır"ın galip geleceğini düşünüyoruz çünkü ülkede bir rejim değişikliği yapıyorlar ve bu toplumsal bir uzlaşmayla gerçekleşmiyor. Anayasa değişikliğiyle, birine bir yetki verebilirsiniz veya seçim seklini yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama rejimi değiştiriyorsanız ve bunu da bir oldubitti ile toplumun önüne koyup oradan sonuç almak istiyorsanız, bu doğru değil" dedi.

"KESİNLİKLE 'HAYIR' ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu, sandıktan 'hayır' çıkacağını belirterek, "Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle "Hayır" çıkacak. Bir daha söylüyorum: Herkes sandığa gidip oyunu kullansın, kesinlikle "Hayır" çıkacak! Çünkü bu ülkenin insanları demokrasiyi benim­sedi, tek adam rejimi istemiyor. Tek adam rejiminin ülkeye felaket­ler getireceğini biliyor. Suriye, Irak, Libya gözlerinin önünde, Çavuşesku göz­lerinin önünde. Bütün bu tabloya bakıldığı zaman, sandığa gidilip oy kullanılacak ve "Hayır" oyu çıkacak. Dolayısıyla, kimse de hayal kırıklığına uğramayacak' diye konuştu.