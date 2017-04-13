Kılıçdaroğlu Bandırma'da
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma’ya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma'ya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan uçak Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. Partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, 6. Ana Jet Üssü Komutanlığını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan otobüs şehrin Ordu, İnönü ve Atatürk caddelerini takiben vatandaşları ve esnafı selamlayarak Gönen ilçesine geçiş yaptı. Çok sayıda partili ve esnaf, Kılıçdaroğlu'nu görebilmek için yol kenarlarında bekledi. - BALIKESİR