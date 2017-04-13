Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Stk, Muhtarlar ve Partililerle Buluştu

BALIKESİR (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de STK üyeleri, muhtarlar ve partililerle buluştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gala Aktivite ve Yaşam Merkezi'nde STK üyeleri, muhtarlar ve partililerle buluştu. Sözlerine bir parti toplantısı yapmadığını belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, "Bu bir parti toplantısı değil, bu bir memleket meselesidir. Bir kişiyi seçmiyoruz, bir partiye oy vermiyoruz. Bir Türkiye sorunu ile karşı karşıyayız. Hepimizin birlikte düşünmesi lazım ve sandığa da düşünerek gitmesi lazım. Bir yol ayrımına geldik. Demokratik parlamenter sisteme devam mı edeceğiz, yoksa demokratik parlamenter sistemden vazgeçip tek adam rejimini mi tercih edeceğiz sorun budur" dedi.



Türkiye'de onurla yaşamanın en temel şartının demokrasi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu "Hangi partiden olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimsemiş olursa olsun bu güzel ülkede, bayrağımızın altında onurumuzla yaşamak istiyoruz. Onurla yaşamanın en temel şartı demokrasidir. Benim düşündüğüm gibi karşımdaki insanı düşünmeye zorlayamam. Herkes farklı düşünebilir. Ama birbirimizi demokrasi içinde saygıyla dinlemeliyiz" şeklinde konuştu.



"Bir parti genel başkanı 80 milyonu temsil edebilir mi? Yoksa sadece kendine oy veren partililerin mi cumhurbaşkanı olur?" diyen Kılıçdaroğlu, "Tarafsızlık önemlidir. Hiç kimse tarafsız bir cumhurbaşkanına neden mahkemeye hakim tayin ettin diye özel bir suçlama getiremez. Ama bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse orada adalete gölge düşer" dedi.



"Asla Atatürk tek adam olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Nilüfer Gürsoy en iyi sizler bilirsiniz. Celal Bayar'ın kızı. Demokrat Parti'nin çok önemli kilit ismidir Celal Bayar. Nilüfer Gürsoy şunu söylüyor, 'Atatürk tek adamlığı aklından geçirmemiştir' Sivas kongresinde tek adam mıydı? Erzurum kongresinde tek adam mıydı? 23 Nisan 1920'de tek adam mıydı? Komutanlık yetkisini kimden alıyordu, Türkiye Büyük Millet Meclisinden alıyordu" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi herhangi bir televizyon kanalına davet eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli gelsin ben tek başıma geleceğim. Üstelik ben televizyon ayrımı da yapmayacağım. Gazeteci ayrımı da yapmayacağım. Siz yarım saat konuşun, ben 15 dakika konuşayım vatandaş dinlesin. Gelebilirler mi. Adım gibi biliyorum gelemezler" dedi.



Kılıçdaroğlu şunlarıkaydetti:



"Bir arada huzurlu bir şekilde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ülkemizin üzerine toz gölge düşmesin istiyoruz. Dünyada da itibarlı bir Türkiye olsun istiyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde geçinelim diyoruz. Son 2.5 yıldır tek adam rejimi var. Bir tek komşumuz bile kalmadı. Hepiniz düşünün. Sizlere büyük görev düşüyor, bana da görev düşüyor. Ben görevimi yapıyorum. Bu ülke için, bayrağım için, vatanım için çalışıyorum. Hiç bir ayrım yapmıyorum. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." - BALIKESİR