CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.
İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.
Kılıçdaroğlu-Bahçeli Görüşmesi Başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads