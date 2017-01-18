Kılıçdaroğlu-Bahçeli Görüşmesi Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli Görüşmesi Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.

İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milliyetçi Hareket Partisi, genel başkanı bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, mhp lideri bahçeli, Tbmm Genel Kurulu, Devlet Bahçeli, lider bahçeli, Kılıçdaroğlu, Mhp
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads