Kılıçdaroğlu-Bahçeli Görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile 45 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



MHP'nin, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkan'ı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını paylaştığını vurgulayarak, Bahçeli'ye teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının kapısında uğurlayan Bahçeli'ye de bir değerlendirmesinin olup olmadığı soruldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun gereğini söylediğini belirtti.