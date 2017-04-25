Kılıçdaroğlu: Aym Başkanı Bu Referandumun Şaibeli Olduğunu, Meşruiyetinin Olmadığını Açıkça Ortaya...

"YSK BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SORGULANMASI LAZIM"



"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÖNETİLEMEZ. ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SOMUT ÖRNEKLERİNİ GÖRECEĞİZ"



"ÇALINAN OYLAR DEĞİL ÇALINAN YSK'DIR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıklara sahip çıktık oy hırsızlığı olmadı. Kimsenin oyu çalınmadı. Geriye bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. Çalınan oylar değil çalınan YSK'dır. İradesi çalınmış ipotek altına alınmıştır. Bu gerçeği toplumun her kesimine anlatmamız lazım" dedi.



"SANDIĞA GİDİP OY KULLANAN 49 MİLYON 799 BİN 163 KİŞİNİN HAKKINI KİM SAVUNACAK?"



Kılıçdaroğlu, "'Mesele bitti, niye itiraz ediyorsunuz' deniyor. Dünyanın gerekçesi var. Sandığa gidip oy kullanan 49 milyon 799 bin 163 kişinin hakkını kim savunacak? YSK'daki hakimlere sormuyorum bunu. Onlar da vicdan olmadığı için. Onlar ahlak yoksunu olduğu için onlara sormuyorum. Bu soruyu evet veya hayır oyu kullanan vicdanlı bütün vatandaşlarıma soruyorum. Bunların hakkını kim savunacak? Bu haksızlık karşısında susun diyorlar haksızlık karşında susan dilsiz şeytansa biz susmayacağayız. Haksızlığın üzerine üzerine gideceğiz. İnsani ahlaki görevimiz" diye konuştu.



"EVET VE HAYIR OYU VERENLER RAHATSIZLAR. ŞAİBE DÜŞTÜĞÜ İÇİN RAHATSIZLAR"



Kılıçdaroğlu, "Evet ve hayır oyu verenler rahatsızlar. Şaibe düştüğü için rahatsızlar. Adaletli seçimi herkes ister. Anayasanın 67'nci maddesine göre seçimleri adaletli yapması gereken bir kurum adaletsiz bir sürece imza atmışsa onun vereceği hesap vardır. Kimseye hesap vermem diyemez kimse. Kimsenin ayrıcalığı yoktur" ifadelerini kullandı.



"TOPLUMSAL UZLAŞMA BELGESİ DEĞİL, TOPLUMSAL AYRIŞMA BELGESİ"



Kılıçdaroğlu, "Alınan oylar ile bir anayasa meşruiyet kazanmamıştır. Öyle olsaydı 12 Eylül darbe anayasası yüzde 91.4 kabul oyu aldı. Ertesi gün tartışma başladı. Meşru bir zeminde, eşit koşullarda bir referandum olmadı bu referandumda olduğu gibi. Bir anayasa değişikliği toplumun yüzde 50'sinden fazla hayır oyu ile karşılaşıyor, YSK kararı ile 'evet'e dönüştürülüyorsa gayri meşru bir zeminde toplumun en az yüzde 50'sinin kabul etmediği bir anayasa değişikliği kabul edilemez. Toplumun vicdanı bunu kabul etmiyor. Bir toplumsal uzlaşma belgesi değil, toplumsal ayrışma belgesi olarak hepimizin, toplumun gündeminde duruyor" açıklamasında bulundu.



"BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÖNETİLEMEZ"



Kılıçdaroğlu, "Köklü, nitelikli hepimizin üzerinde görüş birliğine varabileceği bir anayasa değişikliğine ülkenin ihtiyacı var. Bu anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez. Önümüzdeki günlerde bunun çok somut örneklerini göreceğiz" dedi.



"HEM OHAL, HEM HAKSIZ BİR REFERANDUM OLACAK. YSK'YA OPERASYON YAPACAKSINIZ"



Kılıçdaroğlu, "Hem OHAL, hem haksız bir referandum olacak. YSK'ya operasyon yapacaksınız, kanunsuz kararlar alınacak, kanunsuz kararlara dayanarak anayasa değişikliğini meşru sayacaksınız. Dünyanın hangi demokrasisinde böyle bir süreç meşru görülür. Bir örnek göstersinler" dedi.



"BAŞBAKAN, 'BAŞKANLIK REFERANDUMU ÖNCESİ OHAL KALDIRILMIŞ OLACAK' DİYORDU"



Kılıçdaroğlu, "Başbakan Binali Yıldırım, 'Başkanlık referandumu öncesi OHAL kaldırılmış olacak. OHAL'de seçime gidildi dedirtmeyiz' diyordu. Kendisi Başbakan. Dün ne söylüyor bugün ne? Hepimizin düşünmesi lazım. 'evet' kullanan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Benim bugün vicdanım sızlıyorsa emin olun 'evet' oyu veren her vatandaşımın da vicdanı sızlıyordur. Böyle bir anayasa değişikliği tarihimizde hiç olmadı.



"YSK BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SORGULANMASI LAZIM"



Kılıçdaroğlu, "YSK'nın vereceği hesabın sorgulanması lazım. Önce hesabını vermesi lazım. O kurulun sorgulanması lazım. Başkan ve üyelerinin sorgulanması lazım. Bir üye yaptığı yanlışın farkına vardı. Yasaya ve anayasaya aykırıdır diye şerh koydu. Bugün o aykırılığı sayın Zühtü Arslan gayet açık gündeme getirdi noktayı koydu. Bu haksızlığın üzerine hep birlikte gideceğiz sonuç alınıncaya kadar" diye konuştu.