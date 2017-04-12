Kılıçdaroğlu: Ayın 16'sına Kadar Hiçbir Kısır Tartışmanın İçine Girmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükyalı Kültür Merkezi'nde, geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim, bu milletin hakkının savunacağım. İstanbul'da da 'hayır' var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. Diyorlar ki 'yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz'. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz?" dedi.



Kılıçdaroğlu yanı sıra programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mengirlioğlu katıldı.



"AYIN 16'SINA KADAR HİÇBİR KISIR TARTIŞMANIN İÇİNE GİRMEYECEĞİM, GİRMEYECEĞİM, GİRMEYECEĞİM"



Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın anayasa görüşmeleri, tartışmaları yapılıyor. 18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim... Bu milletin hakkının savunacağım" dedi.



"TARİHİMİZİ NİYE REDDEDİYORUZ? REJİMİMİZİ NİYE DEĞİŞTİRİYORUZ?"



Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki 'yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz'. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz? Tarihimiz var, kültürümüz var, birikimimiz var, cumhuriyeti nasıl kurduğumuz var, el ele kol kola, yürek yüreğe mücadele ettik, devletimizi kurduk. Eksiğimiz olabilir, oturur düzeltiriz, yanlışımız olabilir oturur düzeltiriz. Tarihimizi niye reddediyoruz? Rejimimizi niye değiştiriyoruz?" şeklinde konuştu.



"SİZİN 'HAYIR' SÖYLEMEYE HERKESTEN FAZLA HAKKINIZ VAR"



Kemal Kılıçdaroğlu, salonda bulunan geri dönüşüm işçilerine seslenerek, "Sizin 'hayır' söylemeye herkesten fazla hakkınız var. Emin olun bunu inanarak söylüyorum. En çok ezilenler sizlersiniz. Hak talebinde bulunulduğu zaman kapılar yüzlerinize kapatılanlar sizlersiniz. Görmezlikten gelinenler sizlersiniz. 'Adalet istiyorum' dediğiniz zaman sesi duyulmayanlar sizlersiniz. Onun için sizin herkesten fazla 'hayır' demeye hakkınız var. 'hayırda alın teri var' diyor arkadaşım' dedi.



"İSTANBUL'DA EN AZ YÜZDE 53 'HAYIR' VAR, İSTANBULLUYA HAYIRLI OLSUN"



Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da da 'hayır' var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul'da en az yüzde 53 'hayır' var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, istedikleri kadar eziyet etsinler, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü 'evet' ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır, bu millet bu devleti sokakta bulmadı. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bu devletin parlamentosu olmalı. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur, bunun bir kişi ile de ilgilisi yoktur. Bu tamamen demokrasiyle ilgilidir. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatırız, hakkı, hukuku, adaleti ararız. Eğer hak, hukuk, adalet olmazsa bunların hiçbirisi olmaz" diye konuştu.



