Kılıçdaroğlu Avcılar'da Konuştu

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Güven USTA / İstanbul, DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, servis şoförleri ve esnaf buluşmasının ardından Avcılar'a gitti. Avcılar'daki Belediye Meydanı önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Aslında hepinizi Silivri'ye kapatmak gerek. Programda olmamasına rağmen miting düzenlemişsiniz" diye espri yaparak başladı. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları üyelerinden oluşan, üzerlerinde 'Hayır' önlükleri bulunan davul ekimi tarafından karşılandı. Meydanda toplananların 'Hayırlısı be gülüm', 'Nayır nolamaz', 'Ne Evet'i Tayyip nikah kıymıyoruz" dövizleri taşıdığı görüldü. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin tek adama teslim edilemeyeceğini, kurucu meclisin devre dışı bırakılmasına halkın izin vermeyeceğini söyledi.