Kılıçdaroğlu: Askeriye de Bir Partinin Genel Başkanına Bağlı Olacak (4)

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilk olarak şehit onbaşı Erdi Demirer'in baba ocağını ziyaret ederek, ailesi ile görüştü. Kılıçdaroğlu şehidin evinden ayrılırken çocuklar etrafını sardı. Kılıçdaroğlu çocukların isteklerini kırmayarak beraber fotoğraf çektirdi. Çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra şehit onbaşı Abdulsamet Özen'in evini ziyaret ederek, babası Hüseyin ve annesi Hayriye Özen ile görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu polislerle selamlaşarak Polis Haftası'nı kutladı.



FOTOGRAFLI