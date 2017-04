Kılıçdaroğlu: Askeriye de Bir Partinin Genel Başkanına Bağlı Olacak (2)

HATA YAPARSA 80 MİLYON ÖDEYECEK



Kılıçdaroğlu yanlış yapılana muhalefet ettiklerini belirterek, "Bu anayasa değişikliği işsizliği mi çözüyor, dış politikayı mı düzeltecek, demokrasiyi mi geliştirecek, terörü mü bitirecek ' Tek kelime yok. Sen terörü bitirdin de bir Allah'ın kulumu çıktı, sen ekonomide istikrarı sağlayacaktın da biz sana engel mi olduk ' 15 yıldır iktidardasınız, istediğin kararı alıyorsun. Bütün bakanlar senden mi' Senden. Bu milletten ne istiyorsun arkadaş. Her istediğin verildi. Biz neye muhalefet ettik. Yanlış yapıldıysa muhalefet ettik, doğru yapıldıysa destek verdik. Son bir ayda mecliste 100'ün üstünde kanun oy birliği ile çıktı. Binin üzerindeki kanunlar meclisten oy birliği ile çıktı. Türkiye'nin çıkarına lehine neyse zaten destek veriyoruz. Bütün imkanlar varken meclisi alıp bir kenara koyalım tüm yetkileri bir kişiye verelim. ya o kişi hata yaparsa faturayı 80 milyon ödeyecek. Freni olmayan bir otobüse çocuklarımızı bindiriyoruz. Yazık günah değil mi? Denetimi yok bu işin. Al 80 milyonu, al Türkiye'yi tepe tepe kullan" dedi.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ BİRİLERİNE TESLİM EDERSENİZ



Cumhurbaşkanına verilen yetkiye değinen Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı, Genelkurmay Başkanını tayin edecek. Eğer bir kişiyi ikna ederseniz, bir kişiyi kandırırsanız, bir kişiyi satın alırsanız, 24 saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni birilerine teslim edersiniz. Neden çünkü o bir kişiye öyle bir yetki veriyorsunuz ki 24 saat içinde bütün bakanlar, müsteşar, vali, kaymakamlar, emniyet müdürlerini değiştirebilir. Tek yetki ile. Çoluk çocuğumuzun can ve mal güvenliğimizi düşünelim. Bir kişiye öyle yetkiler veriyoruz ki bir sanayicinin malına bir madde ile el koyar. Hani can ve mal güvenliği. Hiçbir devlet memurunun güvencesi kalmıyor. Bütün güvence bir kişinin iki dudağı arasında. Onun kaderini bir kişi veriyor. Devlet memuru kavramı ortadan kalkacak" dedi.



PARLAMENTER SİSTEMDE EKSİKLİKLER GİDERİLEBİLİR



Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemdeki eksikliklerin giderilebileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu demokratik bir anayasa mı? Oturulup düşünülmesi lazım. Burada biz konuşuyoruz. Ama her birinizin sorumluluğu var. Vatandaşa anlatma sorumluluğumuz var. Doğruları anlatma sorumluluğumuz var. Memleket sadece benim değil ki hepimizin memleketi. Bayrak hepimizin bayrağı. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncesini özgürce söylesin. Bu sistemi savunuyor musunuz? Parlamenter sistemde eksiklik var mı? Bu eksiklik giderilebilir. 12 Eylül darbe hukukundan kaynaklanıyor. Evet çıkarsa ne olur ' Evetin vebali ağırdır. Türkiye nereye gittiği belli olmayan bir yolculuğa çıkmış olacak. Bir kaosa sürüklenmiş olacak. Bir kişinin yaptığı hata 80 milyona mal olacak. Bu ülkeye turist gelmeyecek. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku olacak. Sonra dönüp bakacağız memleketin sorununu kim çözüyor. Vatandaş milletvekilini arayacak 'benim sorunumu çözün' diye. Bakan telefona bile çıkmayacak. Meclise gelip meclise hesap vermeyecek. Hesap vermeyecek yönetim olur mu'Apartmanda bile yönetici var. Burada onların hiçbirisi yok. Efendim denetlenecek. Ne zaman 400 milletvekili bulursanız. Ne başkan yardımcıları, ne bakanlar hiçbiri milletvekili değil, dokunulmazlığı ömür boyu. Milletvekilinin dokunulmazlığı milletvekilliği süresince geçerli. 4 yıl sonra dosya varsa savcı çağırır gel kardeşim. Bunların dokunulmazlığı ömür boyudur kimse dokunamaz. Malı istedikleri gibi götürebilirler. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. İşin özü hepimize sorumluluk düşüyor. Gelin hep birlikte bir bayram havası içinde sandığa gidelim hayır oyumuzu kullanalım ve bütün dünyaya şu mesajı verelim. Bütün baskılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokrasiye sahip çıktılar. Demokrasiyi yücelttiler. Emin olun dünyada en büyük itibarı kazandıran bir referandum olacak. Tüm baskılara rağmen gitti millet demokrasiye sahip çıktı, tek adam rejimine değil. Teklik sadece Allah'a mahsustur."