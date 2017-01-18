Kılıçdaroğlu: "Anayasa Değişikliği Ile Ilgili Kaygılarımı Kendileriyle Paylaştım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesi sona erdi.



İki liderin, Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan anayasa değişiklik teklifi konusunu ele aldı.