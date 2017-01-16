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Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

- Ankara

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