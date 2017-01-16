Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldı
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