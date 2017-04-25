Kılıçdaroğlu: "Adalet Bütün Inançların da Ortak Temelidir"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.