Kılıçdaroğlu: "Adalet Bütün Inançların da Ortak Temelidir"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi -CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu: 'Adalet Bütün Inançların da Ortak Temelidir'

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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