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Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor
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Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor

Referandumla ilgili resmi olmayan ilk sonuçların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama.

Kılıçdaroğlu Açıklama Yapıyor

Referandumla ilgili resmi olmayan ilk sonuçların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kaynak: Dunya.com

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